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Müftülük’ten hastane kütüphanesine kitap

İl Müftülüğü hastane bünyesindeki kütüphaneye kitap hediye etti.

Müftülük’ten hastane kütüphanesine kitap

İl Müftülüğü hastane bünyesindeki kütüphaneye kitap hediye etti.

15 Mart 2020 Pazar 20:28
Müftülük’ten hastane kütüphanesine kitap

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hasta ve hasta yakınlarına yönelik dini sahih bilgileri doğru kaynağından öğrenmeleri amacıyla İl Müftülüğü tarafından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Başhekim Prof.Dr. Mesut Sezikli’nin makamında düzenlenen kitap teslim törenine İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Barış, İl Müftü Vekili Adem Aygül, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu, Hastane Manevi Destek Uzmanları Sümeyra Bağdat Arslan ve Lütfullah Bozok katıldı. Törende İl Müftü Vekili Adem Aygül kitapları Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye teslim etti.

Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına yönelik sosyal ve kültürel bilgilerini daha da canlandırmak ve dini bilgilerinin doğru kaynaktan öğrenebilmeleri için hastane kütüphanesinde ihtiyaç duyulan inanç, itikad ve ibadet konularıyla ilgili kitapların bir kısmı Müftülük girişimi ile TDV Çorum Şubesi tarafından karşılandı.

(Haber Merkezi)

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