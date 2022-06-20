Müftülükten hacılar için hazırlık kursu

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan hac kurslarında, ilk dersi veren İl Müftüsü Vekili Adem Aygül, “İbadet bilinci ve hac ibadeti” ile “Haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı” konularında kısa bilgiler aktardı.

Hacı adaylarının hac ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği hac ile ilgili konuların iki oturumda anlatıldığı hac hazırlık kurslarına, öğretici olarak İl Müftü Yardımcıları Fatih Kaya ve Yıldız Üveyik, İl Vaizi Kemal Demirden, Hac-Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdulmuttalip Tatlılıoğlu ve görevli olarak hacca gidecek erkek-bayan hocalarımız katıldı.

İki oturumda yapılan kursların son dersinde hacı adaylarına sağlık konusunda bilgi verilirken çıkışta sağlık görevlilerince menenjit aşısı yapıldı.

(Haber Merkezi)

