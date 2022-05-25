Müftülük’ten camide “engelli buluşması”

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen “El Ele Gönüller Engelsiz Ömürler” projesi kapsamında cami buluşmaları her ay farklı bir camide gerçekleştiriliyor.

Engelliler Haftası kapsamında Mehmet Zahit Kotku Camiinde gerçekleştirilen Cami Engelli Buluşması’na İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya ve Engelli Koordinatörlüğü bünyesinde hizmetlerine devam eden personel katıldı.

Program Diyanet Gençlik Merkezi’nde misafirler için hazırlanan ikramlarla son buldu.

(Uğur GÖRKEM)

