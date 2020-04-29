Müftülükten anlamlı bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ise “Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” çağrısıyla destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağarken Çorum İl Müftülüğü de iyilik kervanına katıldı.

Çorum İl Müftülüğü ve 13 İlçe Müftülüğünün din görevlileri arasında gönüllülük esasına bağlı olarak başlattığı kampanyaya 230.000 TL gibi bir rakamla destek verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla destek olduğu kampanyaya, Çorum Müftülüğü ve 13 ilçe müftülüğümüz personeli ile gönüllü olarak destek olma kararını verdik.

Kampanyayın başladığı ilk gününden itibaren din görevlilerimizle 230.000 TL civarında bir destekle bu iyilik kampanyasına katılarak kampanya devam ettiği sürece bu desteğimiz devam edecektir. Hayatın her alanında örnek ve önder olan din gönüllüsü görevlilerimize bu iyilik kervanına yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek veren tüm din gönüllüsü kardeşlerimden Yüce Allah (cc) razı olsun”

(Volkan SINAYUÇ)