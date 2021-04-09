Müftülük’te “Pardus” bilgilendirme toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı İbrahim Köse ile Başkanlık Mühendisi ve Proje Uzmanı Cihat Türkeli, İl Müftülüğü’nde toplantı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerli ve milli işletim sistemi Pardus’a geçmesi nedeniyle yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda koronavirüs kurallarına uygun bir şekilde yapılan toplantıda Daire Başkanı İbrahim Köse ile Mühendis Cihat Türkeli; İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ve diğer daire amirleri ile buluştu.

Toplantıda Müftü Muharrem Biçer yerli ve milli projeler konusundaki gayretleri ve bu nazik ziyaretleri için Bilgi İşlem Daire Başkanı İbrahim Köse’ye teşekkürlerini iletti.

Toplantıda yerli ve milli işletim sistemi Pardus’la ilgili bilgilendirme yapan Daire Başkanı İbrahim Köse ise; “Başkanlığın hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla çağın teknolojik imkanlarını milli ve yerli işletim sistemleri ile etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile İl ve İlçe müftülüklerinin web sitelerini ve Başkanlıkça hazırlanan mobil uygulamalarını sürekli geliştiriyoruz.

İl Müftülüklerimizi bu kapsamda ziyaret ederek PARDUS işletim sistemi ile ilgili karşılaşılan sorunları yerinde görüp görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugün itibari ile Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez teşkilatımızda 543, İl ve İlçe Müftülüklerinde 9279, toplam 9822 bilgisayarda PARDUS kullanılıyor” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

