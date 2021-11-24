Müftülük’te “Bağımlılıkla mücadele” eğitimi

İl Müftülüğü bünyesindeki ilimiz merkez ve ilçelerinde görev yapan bağımlılıkla mücadele ve gençlik koordinatörlerine yönelik düzenlenen iki günlük seminer tamamlandı.

Alanında uzman akademisyenler tarafından İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda verilen eğitim seminerinde; tütün, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığının bireylere ve topluma verdiği zararlar konusunda koordinatörlere bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerin akabinde bağımlılıkla mücadele ve gençlik koordinatörlerine katılım belgesi verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

