Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri

Seminer öncesi bağımlılıkla ilgili bir konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi 195. Ayet-i kerimesindeki “Kendi ellerinizle, kendinizi tehlikeye atmayın” emrine dikkat çekerek kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Müftü Biçer, özellikle çocuklara günümüzde ulaşılması kolay olan zararlı yiyecekler, sigara bağımlılığı ve internet bağımlılığına dikkat çekerek uzak durmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder tarafından öğrencilere bağımlılıkla ilgili detaylı bilgilendirilmeler yapılırken program sonunda yaz kuran kursu öğrencilerine Çorum Müftülüğü ve Yeşilay tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. (Haber Merkezi)