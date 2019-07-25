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Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri

İl Müftülüğü ve Yeşilay Çorum Şubesi işbirliği ile camilerde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencilerine yönelik “Bağımlılık” konulu seminer gerçekleştirildi. Abdibey Cami’nde düzenlenen bağımlılık konulu seminere İl Müftüsü Muharrem Biçer, Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, İl Vaizi Kemal Demirden ile Cami ve Kur’an Kursları Görevlileri ve Yaz Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri

İl Müftülüğü ve Yeşilay Çorum Şubesi işbirliği ile camilerde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencilerine yönelik “Bağımlılık” konulu seminer gerçekleştirildi. Abdibey Cami’nde düzenlenen bağımlılık konulu seminere İl Müftüsü Muharrem Biçer, Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, İl Vaizi Kemal Demirden ile Cami ve Kur’an Kursları Görevlileri ve Yaz Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:35
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri

Seminer öncesi bağımlılıkla ilgili bir konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi 195. Ayet-i kerimesindeki “Kendi ellerinizle, kendinizi tehlikeye atmayın” emrine dikkat çekerek kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Müftü Biçer, özellikle çocuklara günümüzde ulaşılması kolay olan zararlı yiyecekler, sigara bağımlılığı ve internet bağımlılığına dikkat çekerek uzak durmaları noktasında tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder tarafından öğrencilere bağımlılıkla ilgili detaylı bilgilendirilmeler yapılırken program sonunda yaz kuran kursu öğrencilerine Çorum Müftülüğü ve Yeşilay tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. (Haber Merkezi)

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