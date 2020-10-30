Müftülük ve TDV’den iyilik hareketi

Çorum İl Müftülüğü’ne bağlı hizmet veren din görevlileri mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini tek tek belirledi ve hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl ki Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak üzere bir iyilik hareketi başlatmak istediklerini anlattı. Çorumluların verdiği zekat ve bağışlarla Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla yine veren el ile alan eli buluşturmuş olduklarını belirten Müftü Biçer, Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği böylesi bir zaman diliminde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla personelin de destekleriyle toplam 140 ihtiyaç sahibi aileye temel gıda malzemelerinden oluşan gıda yardım kolisi hazırlatıldığını, hazırlanan yardım kolilerinin personel tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim edildiğini vurguladı.

Biçer, “Böylesi hayırlı hizmette maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm görevlilerimize ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah hayırlarını kabul eylesin” diye konuştu.

(Haber Merkezi)