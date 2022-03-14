Müftülük ve TDV’den 600 ihtiyaç sahibi aileye yardım

Çorum’da il ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) şubeleri, il genelinde Cuma gününde toplam 600 haneyi ziyaret ederek hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği “İyilik Hareketi” kampanyası kapsamında ilimizde TDV gönüllüleri, TDV Kadın Kolları, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri, gençlik koordinatörleri, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerince belirlenen 600 ihtiyaç sahibi aileye Cuma günü içerisinde hayırseverlerin emaneti olan yardım kolilerini ulaştırdı.

Yardım dağıtımı sonrası açıklama yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer; “Bugün hayırseverlerimizin yardımları ve din gönüllülerimizin gayretleriyle birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Bu mübarek günlerde onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla muhtaç ailelerimizin yanında olmaya gayret ettik. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ve hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Müftü Biçer, ayrıca yaklaşan Ramazan ayı içinde kurumun yürüteceği zekat ve fitre faaliyetlerine hayırseverlerin destek vermelerini isterken, TDV Çorum Şubesi olarak vatandaşların zekat ve fitre emanetlerine talip olduklarını belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

