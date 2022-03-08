Müftülük “Medeniyet Akademisi”ni başlattı

Projenin açılışında gençlere İslam kültür ve medeniyetinde belirli bir yeri olan İslam şehirlerini, öncü şahsiyetlerini, kültür ve medeniyetini eğlenerek öğretmek ve bu konuda katılımcılarda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu proje ilk etapta Şehit Osman Arslan Proje Kız İmam Hatip Lisesi ve Süheyb-i Rumi Kur’an Kursu öğrencilerinden oluşan 45 kişilik iki grupla yürütülmeye başlandı.

Kur’an Kursu öğreticilerinin sorumluluğunda faaliyete başlayan proje, iki haftada bir Perşembe ve Cumartesi günleri Haziran 2022’ye kadar sürdürülecek.



(Uğur GÖRKEM)

