Müftülük ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi işbirliğinde hazırlanan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak bu ailelere destek olunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, hayırseverlerin desteğiyle din görevlilerinin de gayretleriyle hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmeyi sürdürüyor.

Bilal-i Habeşi Camii bahçesinde ve Gülabibey Mahallesi’nde geçtiğimiz gün yapılan yardım dağıtım faaliyetlerine İl Müftüsü Muharrem Biçer ile İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ile Fatih Kaya da katılarak ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

(Volkan SINAYUÇ)

