Müftülük çalışanlarına vefa gecesi

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri de dikkate alınan gecede İl Müftüsü Muharrem Biçer, bir konuşma yaparak son aylarda din görevlilerinin özellikle vefa destek grubu olarak yaptığı çalışmalara teşekkür etti. Müftü Biçer, tayin olan görevlilerden İl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Kısım Şefi iken İzmir İl Müftülüğü Şube Müdürlüğü’ne atanan Erdal Bulut; Çorum İl Müftülüğü Murakıbı iken Kargı İlçe Müftülüğü Şube Müdürlüğü’ne atanan Murat Koç; Çorum Merkez Karakeçili Cami Müezzini iken Bayat İlçe Müftülüğü Şube Müdürlüğü’ne atanan Erol Yılmaz ve Merkez Göcenovacığı Cami İmam Hatibi iken emekliye ayrılan Din Görevlisi Muzaffer Özkan’a yeni görevlerinde ve hayatlarında başarı diledi.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletisinin yer aldığı gecede belge ve plaket töreni yapıldı.

(Haber Merkezi)