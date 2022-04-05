Müftülük bağış standı ile hayra köprü oluyor

Çorum Saat Kulesi yanı Hürriyet Meydanı’nda kurulan bağış standında İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi görevlileri, hayırda bulunan vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla Ramazan boyunca iftar saatine kadar makbuz karşılığı bağış kabul ediyorlar.

Saat Kulesi önündeki standı ziyaret eden İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Muharrem Biçer çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Fatih Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette kurulan standın hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduğunu belirten Müftü Biçer; “Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca TDV Zekat-Fitre bağış standının açıldığını söyleyerek, dileyen kardeşlerimiz standımızdaki görevlilerimize zekat ve fitrelerini ulaştırabilirler” dedi.

Müftü Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1975’den bu yana vakıf hizmetlerine öncülük ettiğini, bu kapsamda ilimizde bulunan TDV Çorum Şubesi olarak da 2022 yılı itibariyle il geneli ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu çerçevede içerisinde temel gıda maddeleri bulunan her biri 300 TL tutarında 2 bin 300 adet yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını da açıkladı.

Müftü Biçer, sözlerini yardım çalışmalarına maddi ve manevi desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen yardımsever Çorumlulara ve din gönüllülerine teşekkür ederek tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)

