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Müftülüğün 6 personeline veda yemeği

Çorum İl Müftülüğü’nde görev yaparken başka görevlere atanan personele veda yemeği düzenlendi.

Müftülüğün 6 personeline veda yemeği

Çorum İl Müftülüğü’nde görev yaparken başka görevlere atanan personele veda yemeği düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 19:43
Müftülüğün 6 personeline veda yemeği

Müftü Muharrem Biçer’in ev sahipliğinde yapılan programa, Din Hizmetleri Şube Müdürü iken Çankırı İl Müftülüğü Personel Müdürlüğüne atanan Abdullah Salman, İl Vaizi iken Mersin-Silifke Müftülüğü Şube Müdürü olarak atanan Suat Şener, Cezaevi Vaizi iken Adana-Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak atanan Mustafa Tokmak, VHKİ iken Muğla İl Müftülüğü Personel ve İdari Mali İşler Müdürü olarak atanan Erol Gökboğa, İl Müftülüğü VHKİ iken Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Merkezine VHKİ olarak atanan Ahmet Küyük, Mehmet Zahid Kotku Cami İmam-Hatibi iken Şırnak İl Müftülüğü Personel ve İdari Mali İşler Müdürü olarak atanan Ertuğrul Öztekin katıldı. (Haber Merkezi)

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