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Müftülüğe kutlama ziyaretleri

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında il müftülüğüne tebrik ziyaretinde bulundu.

Güncel 11.10.2020, 21:51
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Müftülüğe kutlama ziyaretleri

Ziyarette İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Genel Meclisi Başkanı Günay'a tüm din görevlileri adına teşekkür etti.

Öte yanan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ile birlikte hafta kapsamında ziyarette bulundu.

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