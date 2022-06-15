Müftüler Ayasofya’da buluştu

Toplantı için İstanbul’da bulunan 81 ilin müftüsü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde sabah namazındaki programda bir araya geldi.

Sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kıldırdığı programın sonunda 81 ilin müftüsüyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Programa Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer de katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

