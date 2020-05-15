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Müftü yardımcısı konser verdi

Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'daki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için yurt bahçesinde konser verdi. 

15 Mayıs 2020 Cuma 15:27
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Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorum Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. 

Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Bıyık, yurt bahçesinde konser verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ankara'da çalıştığı yıllarda Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarında görev alan, Kayseri'de ilahiyat eğitimi gördüğü sırada Neveser Musiki Topluluğu ve Aydınlar Ocağı Türk Tasavvuf Müziği topluluklarını kuran Bıyık, kendisine ait besteleri karantinadaki vatandaşlar için seslendirdi.

Yurtaki vatandaşlar, Bıyık'ın seslendirdiği "Ölürüm Türkiye'm" başta olmak üzere çeşitli parçalara odalarının pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve yurt görevlileri de Bıyık'a eşlik etti. 

Karantina süreleri yarın dolacak vatandaşlar, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

Son Güncelleme: 15.05.2020 19:15
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