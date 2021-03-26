Müftü Yardımcısı Fatih Kaya göreve başladı

Çorum İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Fatih Kaya makamına oturdu.

2003 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev alan ve en son olarak da Çorum Alaca İlçe Müftüsü iken Çorum İl Müftü Yardımcılığına atanan Fatih Kaya yeni görevine başladı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık ve Adem Aygül ile Şube müdürleri, yeni Müftü Yardımcısı Fatih Kaya’yı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini dile getirdiler.

Fatih Kaya da Müftü Biçer ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

