Müftü Muharrem Biçer’den teşekkür

2021 yılında vekaletle Kurban bağışlarında büyük artış olduğunu belirten Müftü Biçer, “Çorum il merkezi olarak geçen sene 1756 olan bağış sayımız 235 artışla bu yıl 1991 adet olmuştur. İlçeler dahil geçen seneki bağış sayımız 2548 iken 477 artışla bu yıl 3025 adet olmuştur. Allaha şükür bu yıl geçen yılki bağış rakamlarımızın üzerine çıkarak daha çok muhtaca ulaşmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Çorum halkına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kurban bağışlarını kabul eylesin.” dedi.

Türkiye genelinde toplamda 589 bin 136 hisseye ulaşıldığını söyleyen Biçer, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile başlatılan Vekaletle Kurban Organizasyonuna halkımız büyük teveccüh gösterdi. Toplamda 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırıldı. Bu başarıda kuskusuz halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığına güvenini görmek mümkündür.” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

