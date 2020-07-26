Müftü Muharrem Biçer’den basına tebrik
Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Güncel 26.07.2020, 18:37
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Basın çalışanlarına yoğun ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebriklerini ifade eden Biçer, “Vatandaşların haber alma hakkı adına gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerinin bayramını tebrik eder gayretli ve fedakar çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım” dedi.
Müftü Biçer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramının Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılış gününe tevafuk etmesinden ötürü ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.(Haber Merkezi)
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