Müftü Biçer’in annesi koronavirüs kurbanı

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer'in annesi İffet Biçer hayata gözlerini yumdu.

Müftü Biçer’in annesi İffet Biçer (72) yakalandığı koronavürüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Konya’da yaşayan ve yaklaşık 10 gündür hastanede Covid-19 tedavisi gören İffet Biçer, önceki gece vefat etti.

Merhumenin cenazesi Konya Külahcı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı’na toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

