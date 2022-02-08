Müftü Biçer’den Zehir’e kutlama
İl Müftüsü Muharrem Biçer, beraberinde İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Fatih Kaya ile birlikte Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 08.02.2022, 19:13
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Müftü Biçer, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zehir’e yeni görevinde başarılar diledikten sonra kendisine özel kutulu Kur’an-ı Kerim hediye takdim etti.
Başhekim Zehir de heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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