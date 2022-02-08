Müftü Biçer’den Zehir’e kutlama

Müftü Biçer, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zehir’e yeni görevinde başarılar diledikten sonra kendisine özel kutulu Kur’an-ı Kerim hediye takdim etti.

Başhekim Zehir de heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

