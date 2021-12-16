Müftü Biçer’den yaralı imama ziyaret

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Abdibey Camii civarında yaşanan silahlı kavga esnasında oradan tesadüfen geçmekte iken yaralanan Abdibey Camii imam hatibi Celal Göker’i hastanede ziyaret etti.

Din görevlisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Müftüsü Biçer’in ziyaretinde Müftü Yardımcısı Adem Aygül de hazır bulundu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüs salgını sonucu vefat eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Özsakarya’nın hastanede isminin verildiği dersliğin açılışına da katılan Müftü Muharrem Biçer, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, merhum doktor Ahmet Özsakarya’nın yakınları ile hastane personeli ile birlikte dua etti.

(Aliye ÖNCEL)

