Müftü Biçer’den personel toplantısı

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Uğurludağ ilçesinde din görevlileriyle yapılan personel toplantısına katıldı.

Toplantıda Uğurludağ İlçe Müftüsü İbrahim Demiral, ilçe müftülüğü personeli ve din görevlileri hazır bulundu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yürütülen hizmetler ve idari konularda tecrübe paylaşımında bulunduğu toplantı, din görevlilerinin dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)

