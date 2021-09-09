Müftü Biçer’den Hıdırlık ziyareti
İl Müftülüğü tarafından Hıdırlık Camii’nde geleneksel hale getirilen “Seher Buluşmaları” programına, İl Müftüsü Muharrem Biçer katıldı.
Güncel 09.09.2021, 19:21
19
Maske-mesafe kuralları çerçevesinde Hıdırlık Camii’nde Müezzin Kayyım Abdullah Akbal'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlayan program, sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından tesbihat ile devam etti.
Sabah namazının tamamlanmasından sonra “Riyazüs-Salihin” adlı eserden hadis sohbeti yapan İl Müftüsü Biçer, sohbetinde “Anne-babaların en büyük sorumluluklarından birisinin, aile fertlerine ibadet şuuru kazandırmak” olduğunu vurguladı.
Cami avlusunda toplanan cemaate, Müftü Biçer’in duasının ardından çay-simit ikramında bulunuldu. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu