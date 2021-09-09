Müftü Biçer’den Hıdırlık ziyareti

Maske-mesafe kuralları çerçevesinde Hıdırlık Camii’nde Müezzin Kayyım Abdullah Akbal'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlayan program, sabah namazının cemaatle kılınmasının ardından tesbihat ile devam etti.

Sabah namazının tamamlanmasından sonra “Riyazüs-Salihin” adlı eserden hadis sohbeti yapan İl Müftüsü Biçer, sohbetinde “Anne-babaların en büyük sorumluluklarından birisinin, aile fertlerine ibadet şuuru kazandırmak” olduğunu vurguladı.

Cami avlusunda toplanan cemaate, Müftü Biçer’in duasının ardından çay-simit ikramında bulunuldu. (Haber Merkezi)

