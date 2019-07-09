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Müftü Biçer’den bölge birincisi Kırcı’ya ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Din Görevlileri arasında yapılan 2019 yılı “Ezan’ı Güzel Güzel Okuma Yarışması” Karadeniz Bölge Birincisi Çorum Merkez Akşemseddin Cami İmam-Hatibi Sefa Kırcı oldu.

Müftü Biçer’den bölge birincisi Kırcı’ya ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Din Görevlileri arasında yapılan 2019 yılı “Ezan’ı Güzel Güzel Okuma Yarışması” Karadeniz Bölge Birincisi Çorum Merkez Akşemseddin Cami İmam-Hatibi Sefa Kırcı oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 22:46
Müftü Biçer’den bölge birincisi Kırcı’ya ödül

Karadeniz Bölge Birincisi olan Akşemseddin Cami İmam-Hatibi Sefa Kırcı’ya İl Müftüsü Muharrem Biçer hediye takdiminde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı “Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu” bilgilendirme ve personel toplantısında konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulduğu günden beri Din-i İslam’a daha iyi hizmet edebilmek için çalıştığının belirterek, “Ezanı Muhammed’inin en güzel okunması için çaba sarf etmekteyiz. Teşvik edici ve performans artırıcı etkinliklerimizden biri de Din görevlileri arasında yapmış olduğumuz ezanı güzel okuma yarışması.” dedi.

Müftü Biçer, Ezanın İslam’ın şiarlarından bir olduğuna dikkat çekerek, Ezan-i Muhammedi’nin çok güzel okunması gerektiğini belirtti. Biçer: “Ezan-ı Muhammed’i, insanları namaza çağırdığı gibi tüm insanlığı felaha, kurtuluşa davet ettiğini etmektedir. Aynen 15 Temmuz 2016 günü Ülkemize ve Milletimize yapılan hain Darbe girişiminde olduğu gibi. Hz. Allah (cc) bu milletin evlatlarının her birinin kalbine ilahi davetiyle üfledi 15 Temmuz gecesi. O gece kapkara başladı, Allah’ın (cc) yardımı, milletin direnciyle pırıl pırıl bir sabaha döndü. O gecenin yani uğursuzluğun kol gezdiği saatlerde, milletin kulağına bir başka çağrı daha ulaştı. O çağrı, milleti şehadete ve gaziliğe götürdü, memleketi felaha ulaştırdı… O çağrıya yabancı, o sese düşman olanlar zelil oldu, rezil oldu, yenildi! “Allahu ekber” diye başlayan, “O’ndan başka ilah yoktur” diye devam eden. Hazreti Muhammed’in (as) risaletini tasdik eden. Namaza (kulluğa) ve felaha (kurtuluşa) çağıran o ses Ezan-ı Muhammedi’den ve Salalardan başkası değildi!” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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