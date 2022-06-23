Müftü Biçer, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla başlatılan 2022 Yılı Vekaletle Kurban organizasyonu çerçevesinde İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi’nce Çorum Saat Kulesi önünde kurulan bağış standını ziyaret eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, TDV'ye kurban bağışında bulundu.

Organizasyon hakkında bilgilendirmede bulunan İl Müftüsü Biçer, “TDV, hayırsever milletimizin bağışlarını muhtaç ailelere ulaştırmaya devam ediyor. İl Müftülüğümüz ve TDV Çorum Şubesi olarak bu yıl da hayırsever kardeşlerimizin kurban bağışlarını, hem buradaki standımızda hem Azap Ahmet Camii üst katındaki TDV büromuzda hem de müftülüğümüzdeki şubemizde kabul etmeye başladık.

Vekalet yoluyla bağışlanan kurbanların yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yoksullara, öksüzlere, mazlumlara, sığınmacılara bir umut olduğunu biliyoruz. Mazlumların ve mağdurların bu sevincine katkıda bulunmak amacıyla şahsım da yıllardır TDV’nin vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna destek veriyor. Ben bu vesileyle değerli Çorum halkını da gerek burada kurulan Kurban Bağış Standı'na gelerek, gerekse İl Müftülüğümüze giderek TDV’ye kurban bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kurbanını vekalet yoluyla kesilmek üzere TDV Çorum Şubemize emanet eden tüm kardeşlerimize, bağış için halkımızı teşvik eden din görevlilerimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve Fatih Kaya da hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

