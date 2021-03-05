Müftü Biçer, hafızlık yarışması birincilerine ödül dağıttı 

İl Müftülüğü’nde Hafızlık Yarışması birincileri ile biraraya gelen Müftü Biçer gençleri hem tebrik etti hem de ödüllendirdi.

Müftü Biçer törende yaptığı konuşmada “Hafız olmak herkese nasip olmayan büyük bir şereftir. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav) “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ ı ezberleyenlerdir.” buyuruyor. Sizler bu şerefe nail olmuş müstesna kimselersiniz. Bunu ömrünüz boyunca muhafaza edebilmeniz için sizlere iki önemli hususu tavsiye ediyorum. Öncelikle ezberlediğiniz ayetlerin manasını anlamak ve yaşamak için mutlaka Arapçayı en iyi şekilde öğrenmelisiniz ve sonra da Kuran ahlakını hayatınızın her alanına yansıtmalısınız. Sizleri ailelerinizi ve hocalarınızı ayrı ayrı tebrik ediyorum” görüşlerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

