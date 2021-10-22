Müftü Biçer 2.’nci kez koronavirüse yakalandı

Alınan bilgiye göre belirtilen hissetmesi üzerine hastaneye başvuran İl Müftüsü Muharrem Biçer’e COVİD-19 testi yapıldı. Biçer’in test sonucunun pozitif çıkması sonucu 14 gün süreyle evinde karantina altına alındığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Müftü Biçer’e geçmiş olsun diyerek acil şifa dileklerini iletir.

(Ömür SOYTEMİZ)

