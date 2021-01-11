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Müfit Can Saçıntı tonlarca yem kazandıracak

Tarım televizyonu Agro TV, 26 Ocak'ta başlayacak olan '10 Ton Yem Bulmaca' isimli yeni yarışma formatıyla hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı yarışmacılarına tonlarca yem dağıtacak.

Güncel 11.01.2021, 23:50
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Müfit Can Saçıntı tonlarca yem kazandıracak

Rol aldığı 'Mandıra Filozofu' karakteriyle tanınan Çorumlu sanatçı Müfit Can Saçıntı'nın sunumuyla renklenecek olan yarışma programında hayvancılık ile ilgili sorulan sorulara doğru yanıtları veren yarışmacılar hem tonlarca yem hem de değeri on binlerce liralık olan çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışmacılara ev sahipliği yapmaya hazırlanan '10 Ton Yem Bulmaca' programı, hayvancılık ile ilgili bilgi sahibi olan yetiştiricileri ekrana davet ediyor. (Haber Merkezi)

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