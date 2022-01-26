Müfit Can Saçıntı da Kadeş Satranç Takımı projesine destek verdi

Tanınmış sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Satranç ve tarih sevenler için özel ve güzel bir fikir… Dünyanın ilk barış antlaşması olan Kadeş Antlaşmasından esinlenen satranç takımı…” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

