Müfit Can Saçıntı da Kadeş Satranç Takımı projesine destek verdi
Çorumlu oyuncu Müfit Can Saçıntı, Vakıf 19 tarafından geliştirilen “Kadeş Satranç Takımı” projesine destek verdi.
Güncel 26.01.2022, 18:42
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Tanınmış sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Satranç ve tarih sevenler için özel ve güzel bir fikir… Dünyanın ilk barış antlaşması olan Kadeş Antlaşmasından esinlenen satranç takımı…” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)
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|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
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|32
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|23
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|36
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|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
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|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
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|23
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|22
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|7. Tottenham
|20
|36
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|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
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|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
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|22
|25
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|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
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|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
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|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
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|27
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|22
|24
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|22
|23
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|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
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