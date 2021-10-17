Müdürlük önünde Covid-19 kuyruğu
Çorum'da okullarda koronavirüs (Covid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Salgından etkilenen öğrenciler Çorum İl Sağlık Müdürlüğü önünde kuyruklar oluşturdu.
Güncel 17.10.2021, 18:55
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Çorum'da birçok okulda görünen Covid-19 salgını nedeniyle öğretmen ve öğrenciler karantinaya alınmaya devam ediyor. Karantinaya alınan pozitif vakalar 14 gün süreyle evde tedavi görürken temaslı öğrenciler, salgına yakalanıp yakalanmadığı öğrenilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendiriliyor.
İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirilen öğrenciler, uzun kuyruklar oluşturuyor. Kuyrukta bekleyen öğrencileri gören veliler de hemen hemen her okula salgının sirayet etmesinden dolayı endişelerini gizleyemiyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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