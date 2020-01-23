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Müdürlerle ‘kanun’ görüşmesi

Laçin İlçe Kaymakamı Emine Karataş, kurum amirleri ile “Kanun” görüşmeleri başlattı.

Müdürlerle ‘kanun’ görüşmesi

Laçin İlçe Kaymakamı Emine Karataş, kurum amirleri ile “Kanun” görüşmeleri başlattı.

23 Ocak 2020 Perşembe 23:10
Müdürlerle ‘kanun’ görüşmesi

Kaymakam Karataş’ın başlatmış olduğu kurum amirleri ile kanun görüşmelerine devam ediliyor.

Kurum amirlerinin kendi alanları ile ilgili kanunlara tam anlamıyla hakim olması gerektiğini belirten Kaymakam Emine Karataş, böylece daha verimli çalışmalarını hedeflediğini söyledi.

Kaymakam Karataş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri ile ”5442 Sayılı Kanun” hakkında, Özel Kalem Memurları ile ”PVSK, Uzman Erbaş Kanunu ve 5442 Sayılı Kanun” hakkında,Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ile ”Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği” hakkında, Yazı İşleri Müdürü ile ”Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hakkında, Milli Eğitim Müdürü ile ”1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu” hakkında, Milli Emlak Şefi ile ”Milli Emlak Genel Tebliği” hakkında, İlçe Tarım Müdürü ile ”5488 Sayılı Tarım Kanunu” hakkında görüşmeler sağladık” diye konuştu.

Kaymakam Karataş’ın diğer kurum amirleri ile görüşmelerine devam edeceği öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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