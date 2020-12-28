Müdürler toplandı

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. maddesi gereğince yılda 4 kez yapılması gereken İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nın ilki koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilmişti. 2020 yılının son İl İdare Şube Başkanları Toplantısı da önceki gün Çorum Öğretmenevi’nde yapıldı.

Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıya Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda ilimizin genel asayiş durumu, ilimizdeki yatırımların son durumları, hizmet kalitesinin arttırılması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve koronavirüs salgını ile ilgili çalışmalar ele alındı.

(Haber Merkezi)