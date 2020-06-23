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Müdüre bir tepki de CHP’li Yılmaz’dan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediyesi Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, CHP Grubu adına Çorum 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Cenap Tozlu’nun geçtiğimiz günlerde basına yönelik yaptığı sözlü ve fiili saldırıyı kınadı.
Güncel 23.06.2020, 19:39
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CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Basın ve hukukun özgürlüğü bir ülke demokrasisinin en temel unsularıdır. Görevini yapan basın mensupları üzerinde uygulanan baskı ve şiddet kabul edilebilir bir durum değildir.
Bunu yapanın bir eğitimci olması ülkemiz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına daha da kaygı vericidir. Bugün bir kameraman ve diğer basın mensuplarına okul müdürü tarafından uygulanan çirkin saldırıyı CHP Belediye Meclis Grubu olarak kınıyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyoruz”
(Haber Merkezi)
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