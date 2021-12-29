Müdürden Aşgın’a sürpriz

Belediye Başkanı Aşgın’ın ilkokulu Cumhuriyet Ortaokulu’nda okuduğunu bildiklerini ve mahalle buluşmasının da okullarında yapılmasını fırsat bildiklerini belirten Okul Müdürü Ağırcan, etkinliğin ardından Aşgın’a mezuniyet belgesini çerçeveleterek hediye etti.

Belediye Başkanı Aşgın, kendisine yapılan bu hoş sürpriz karşısında duygulanarak, 1986 yılında mezun olduğu belgeyi kendisine takdim etmesi nedeniyle nedeniyle Aytekin Ağırcan’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

