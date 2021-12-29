Müdürden Aşgın’a sürpriz
Cumhuriyet Ortaokulu’nda önceki gün yapılan Ulukavak Mahalle Buluşması sonrası, Okul Müdürü Aytekin Ağırcan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a güzel bir sürpriz yaptı.
Güncel 29.12.2021, 19:49
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Belediye Başkanı Aşgın’ın ilkokulu Cumhuriyet Ortaokulu’nda okuduğunu bildiklerini ve mahalle buluşmasının da okullarında yapılmasını fırsat bildiklerini belirten Okul Müdürü Ağırcan, etkinliğin ardından Aşgın’a mezuniyet belgesini çerçeveleterek hediye etti.
Belediye Başkanı Aşgın, kendisine yapılan bu hoş sürpriz karşısında duygulanarak, 1986 yılında mezun olduğu belgeyi kendisine takdim etmesi nedeniyle nedeniyle Aytekin Ağırcan’a teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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