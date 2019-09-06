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Müdür Yılmaz okul boyadı

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Merkeze bağlı Bozboğa köyünde okul boyadı. 

Müdür Yılmaz okul boyadı

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Merkeze bağlı Bozboğa köyünde okul boyadı. 

06 Eylül 2019 Cuma 21:35
Müdür Yılmaz okul boyadı

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Merkeze bağlı Bozboğa köyünde okul boyadı. Ömer Yılmaz, yardımcısı, şube müdürleri, öğrenciler ve veliler ile okulu boyarken, öğrenciler ile oyunlar oynadı. Köyde oldukça renkli fotoğraflar çekilirken Ömer Yılmaz’ın sosyal medyadan yaptığı açıklaması ise, “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir” atasözünü aklına getirdi. Basın mensuplarını çağırmadan, gösteriş yapmadan içlerinden geldiği gibi davrandıklarını belirten Müdür Yılmaz, “Sürpriz yaptık, hediyeleştik, oynadık, dertleştik, kucaklaştık. Basın çağırmadık, içimizden gelerek yaptık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, velilerime teşekkür ediyor, gözbebeğim öğrencilerime eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ömer Yılmaz’ın paylaşımının altına onlarca yorum yapıldı. (Esra ESEN)

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