Müdür yardımcılarına teşekkür belgesi

Milli Eğitim Müdürü Sarı merkezdeki anaokulu, özel eğitim okulu, ilkokul, ortaöğretim okulları, ortaokul, İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim okulları ve Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcıları ile biraraya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Yakup Sarı ilk olarak merkezdeki Anaokulu ve Özel Eğitim Okulu müdür yardımcıları ile buluştu. Toplantıda uzaktan eğitim faaliyetleri, dönem sonu iş ve işlemlerin uygulanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Salgın sürecinde okul ve kurumların tamamının dezenfekte edildiğini söyleyen Sarı, “Kurumlarımızda dezenfeksiyon noktaları oluşturularak öğrencilerimizi bilgilendirme amacıyla uyarı levhaları ve afişleri hazırlandı. Kuralların uygulanması için gerekli tedbirler alındı. Aynı zamanda okullarımızda EBA destek noktaları oluşturarak internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerini tamamlamalarına imkân sağladık. Koronavirüs salgını sürecinde özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul müdür yardımcılarına eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse uzaktan eğitim sürecinde yapmış oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yakup Sarı, belgelerini de dağıttı.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı daha sonra sırası ile ilkokul, ortaöğretim, İHO ve İHL, Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları ile Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları ile de ayrı ayrı biraraya gelerek belgelerini verdi. Toplantılarda da 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil dönemi, uzaktan eğitim faaliyetleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri, 8.sınıflara yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kursları, LGS hazırlıkları, okullarda uygulanan projeler ile ilgili genel konular ele alındı.

(Haber Merkezi)