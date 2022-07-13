Mucize kurtuluş

Kaza Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rıza Solar(33) idaresinde ki 19 KA 147 plakalı inşaat malzemesi yüklü traktör, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Traktör ve römorkun üst üste bindiği kazada sürücü kabinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis, ambulans ve İtfaiye Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Solar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



