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Mucitler için atölye açıldı

Çorum Mucitler Derneği Robotik Mucit Atölyesi Yunus Emre İş Merkezi 2. Kat No: 207 adresinde düzenlenen törenle açıldı.

Mucitler için atölye açıldı

Çorum Mucitler Derneği Robotik Mucit Atölyesi Yunus Emre İş Merkezi 2. Kat No: 207 adresinde düzenlenen törenle açıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 21:00
Mucitler için atölye açıldı

Açılışa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, bazı kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı İbrahim Şahin, dünyada yeni teknoloji ve ürünlerin öneminin hızla arttığını belirterek katma değeri yükselen teknoloji ve ürünlerin rekabet ortamını daha zorlu hale getirdiğini kaydetti.

Ülkenin teknoloji ve üretim kapasitesinin artırılarak küresel alanda rekabet edilebilirliğinin sağlanmasının da büyük önem taşıdığını anlatan Şahin, Çorum Mucitler Derneği olarak teknoloji, sanat, araştırma, eğitim ve proje yönetimi alanlarında her biri deneyimli ve iyi eğitimli çalışan, gönüllü, öğrenci, eğitmen, akademisyen, koordinatör ve proje uzmanları ile insanlara ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanmalarını ve daha aktif toplumsal roller üstlenmelerini sağlayacak bilimsel, akademik, teknolojik, sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmek amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise konuşmasında yapılacak çalışmaların faydalı olacağına inandığını belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Robotik Mucit Atölyesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

(Erkan BAYATLI)

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