Mücella Yıldırım toprağa verildi

Tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Yıldırım için Çorum Ulu Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Yıldırım'ın yakınları ile Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı katıldı.

Mücella Yıldırım'ın cenazesi, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.