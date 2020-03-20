Mücahit Bolat hâlâ aranıyor

Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, Çorum merkez Akkent Mahallesi'nde ikamet eden Mücahit Bolat’ın 29.12.2019 tarihinde kayıp olduğu ihbarının alınması üzerine Jandarma, Emniyet ve AFAD görevlilerince il genelinde aranılmış, ayrıca köy muhtarlıklarına şahsın resmi dağıtılarak yardım istenilmişti.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kayıp şahsın Türkiye genelinde araştırılması ve bulunabilmesi için KİHBİ ve Asayiş Dairesi Kayıp Şahıslar Projesine de veri girişi yapılarak ülke genelinde ve sorumluluk bölgesinde arama çalışmaları başlatılarak, tüm imkânlar seferber edilerek arama çalışmalarının hızla devam ettirildiği bilgisi verildi. (Haber Merkezi)