“Mücadelemiz sonuç verdi”

Sağlık-Sen'in açtığı davayla Danıştay gündemine taşınan uygulamanın geçmişi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 2014 yılında aldığı bir karara dayandığını belirten Saatcı, “Kurumun 23.6.2014 tarih ve 869 sayılı “Nöbet Ücretleri” konulu genel yazısının “artırımlı nöbet ücreti ödenecek birimlere kısmi süre ile hizmet verenlerin nöbet ücreti” maddesine istinaden, acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar ünitelerinde çalışanlara yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmemeye başlamıştı. Sağlık-Sen, röntgen ve laboratuvar biriminde çalışan ve nöbet tutmak sureti ile acile hizmet veren teknisyenlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmemesini haksız bir uygulama olarak değerlendirerek Danıştay'a başvurmuştu. Açılan davada Sağlık-Sen'i haklı bulan Danıştay 12. Dairesi, haksızlığa zemin teşkil eden Kurum kararını iptal etti” ifadelerini kullandı.

Haksızlığı görmezden gelemeyeceklerini belirten Saatcı, “Maalesef idare zaman zaman bu tür hatalı uygulamalar yapıyor. Bu yanlışlıktan dönülmesi için defaten uyarıda bulunduk. Maalesef yanlıştan dönülmedi, biz de Danıştay'a başvurduk. Röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin acile hizmet verdiğini kurum yetkilileri de çok iyi biliyor. Ama nedense göz göre göre bu tür haksız uygulamalar yapılıyor. Yüksek Mahkeme'nin verdiği karar haklı bir karardır. Bu karar hepimizin yüzünü güldürmüştür. Başta emeklerinin karşılığını alamayan ilgili sağlık çalışanı arkadaşlarımız olmak üzere herkes için hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)