“Mücadele kararlılığımızdan asla taviz vermedik”

Resmi olarak 23 Ocak 1995’te başlayan, kökleri 1900’lü yılların başına kadar uzanan eğitim ve bilim emekçilerinin mücadele tarihinin, sendikal haklar ve özgürlüklerin yanı sıra, emek, demokrasi ve barış mücadelesinin de tarihi olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Eğitim Sen’in onurlu mücadele ve örgütlenme geleneğinin arkasında, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıl öncesine kadar uzanan örgütlenme deneyimleri Encümen-i Muallimi, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, TÖS, TÖB-DER, Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, ÖES süreci bulunmaktadır. Devraldığımız mücadele birikimini geleceğe taşıma görevinin bizlere verdiği sorumlulukla, insanca yaşam ve demokratik eğitim mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Eğitim Sen, mücadele tarihi boyunca eğitimi ve toplumsal yaşamı kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda düzenlemek isteyenlerin karşısındaki örgütlü duruşuyla bilinen ve tanınan bir sendikadır.

Eğitim Senliler fiili-meşru mücadele anlayışıyla ülkenin dört bir yanında okullarda, iş yerlerinde, üniversitelerde, bütün eğitim kurumlarında yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında savunduğu ilke ve değerlerinden güç almış, tüm baskı, yıldırma ve KHK ile ihraç politikalarına rağmen boyun eğmeyenlerin, diz çökmeyenlerin sendikası olmuştur.

Mücadele tarihimizden aldığımız güç ve kararlılıkla bugün yolumuzda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Sendikal örgütlenme ve mücadele geleneğimizi, eğitim ve bilim emekçilerinin ülkemizdeki yüz yılı aşan mücadele tarihinden alıyoruz.

Mücadele tarihimiz aynı zamanda emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına, her türlü güvencesiz, esnek ve angarya çalışma üzerinden çalışma yaşamının tamamen güvencesiz hale getirilmesine, kadınlar ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismara karşı duruşun tarihidir.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir yanımızda hukuksuz şekilde ihraç edilen, sürgün edilen arkadaşlarımız, diğer yanımızda eğitimi çoraklaştıran, haklarımızı hedefe koyan iktidar politikaları bulunuyor.

Yüzümüzü döndüğümüz her yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve eşitsizlik yüzümüze çarpıyor. Ancak, mücadele tarihimizden edindiğimiz deneyimle, en zor zamanlarda birlikte, omuz omuza yürüyebilmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz.” (Haber Merkezi)