Muazzez İlmiye Çığ ile Semahat Arsel’e “Yaşam Boyu Onur Ödülü”

Turkey ONE Derneği Yönetim Kurulu, “Önder Kadın Ödülleri” kapsamında 2022 yılı “Yaşam Boyu Onur Ödülleri”nin, iş yaşamlarında güçlü ve örnek olan iki kadına, Türkiye’nin ilk Sümerologlarından, tarihçi, bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ ile Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, merhum Vehbi Koç’un kızı Semahat Arsel’e verilmesini kararlaştırdı.

Pera Palas’ta yapılan “Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa” konulu tanıtım toplantısında, yaşı nedeniyle yaşamakta olduğu Mersin’den gelemeyen, ama video görüntüsü ile konuklara hitap eden Muazzez İlmiye Çığ’ın ödülü, yeğeni Erol Uzunoğlu’na, Başkan Demet Sabancı Çetindoğan ve Başkan Yardımcısı Sevda Elgiz tarafından verildi. Yurt dışında olan Semahat Arsel’in ödülü ise T-ONE Derneği yöneticileri tarafından daha sonra kendisine sunulacak.



(Haber Merkezi)

