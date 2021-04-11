Muayenehanesini Sungurlu’ya taşıdı

Eczacı Odası İlçe Temsilcileri Ecz. Bekir Sami Ünsal, Ecz Fatih Çağatay, Ecz. Gülcan Abanuzoğlu, Ecz. Rukiye Tütüncüoğlu Temur ve duayen Ecz. Bülent Pekin ile birlikte Diş hekimi Mustafa Gökgöz'ü ziyaret ederek yeni muayenehanesi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sungurlu Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve diş tabibi olarak uzun yıllar görev yapan Diş Hekimi Gökgöz, emekli olduktan, sonra önce Ankara'da muayenehane açmıştı. Ankara Kızılay Dr. Mediha Eldem Sokak’taki muayenehanesini Sungurlu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ne taşıyan Gökgöz hasta kabulüne başladı.

Eczacı Odası İlçe Temsilcisi Bekir Sami Ünsal ziyarette yaptığı konuşmada; “ilçemiz eczacıları olarak yeni işyerinde güzel hizmetler ve bol kazançlar dilemek ve temsilcilik olarak hazırlamış olduğumuz plaketi sunmak üzere Diş Hekimi Mustafa Gökgöz’e işyerinde ziyarette bulunduk. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güzel hizmetler bol kazançlar versin” dedi.

(Aliye ÖNCEL)