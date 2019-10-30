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“Muasır medeniyet seviyesine ilim ve eğitimle ulaşılabilir”

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Ali Yıldız, 29 Ekim’in, asırlar boyu hür ve bağımsız yaşamayı varlığının temel ilkesi bilen Türk milletinin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

“Muasır medeniyet seviyesine ilim ve eğitimle ulaşılabilir”

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Diyanet-Sen Şube Başkanı Ali Yıldız, 29 Ekim’in, asırlar boyu hür ve bağımsız yaşamayı varlığının temel ilkesi bilen Türk milletinin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 01:34
“Muasır medeniyet seviyesine ilim ve eğitimle ulaşılabilir”

Yaptığı yazılı açıklamada, Tarihte hiçbir esarete rıza ve tahammül göstermeyen milletin, varlığını yok etmeyi amaçlayan emperyalist işgal ve saldırılara karşı ölümüne karşı koyarak kazandığı zaferin sonunda millet egemenliği esasına dayanan Cumhuriyeti kurduğunu anlattı.

İçeriden ve dışarıdan her türlü vesayet odaklarına karşı koyarak kendini millet varlığıyla tanımlayan Cumhuriyet’in hedeflediği muasır medeniyet seviyesine, ancak milletin irade ve idealleri doğrultusunda ilimle, bilgiyle, eğitimle ulaşabileceğini anlatan Yıldız, “Yerli ve millî olmayı, yepyeni bir dil, bilgi, bakış ve iddiayla canlı kılarak, egemenliğimizi daha ileri, daha iddialı noktaya taşıyabiliriz, taşımalıyız. Yoksa tarihte örnekleri çokça görüldüğü gibi, ufku ve iddiası kalmamış irade geleceğe taşınamaz. Ülke ve millet olarak, her bir başarımız, dünya mazlumlarına sadece kurtuluş umudu değil, inanç ve azmin gerçekleşmiş örnekleri olarak da onlara güç ve ilham vermektedir.
Memur-Sen olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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