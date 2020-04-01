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MSÜ ertelendi

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2020) ertelendi.

MSÜ ertelendi

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2020) ertelendi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:02
MSÜ ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.
(AA)
 

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