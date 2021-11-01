MSB: "Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu"

MSB, son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybettiğini 72 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, "Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden engellendi" şeklinde ifade etti.

MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığını bildirdi.