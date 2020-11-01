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MSB: Bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 01.11.2020, 11:45
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MSB: Bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personelin ihraç edildiği, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari sürecin devam ettiği kaydedildi.

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