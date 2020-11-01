MSB: Bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 01.11.2020, 11:45
89
MSB'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personelin ihraç edildiği, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari sürecin devam ettiği kaydedildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Kasım 2020
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:17
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:04